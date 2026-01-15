Пожар в многоквартирном доме унес жизнь человека

Крупный пожар произошел в жилом многоквартирном доме в Междуреченске Кемеровской области, пишет VSE42.Ru . Огонь, вспыхнувший на улице Широкий Лог, повредил внутреннюю отделку и имущество на площади около 25 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены 12 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.

Предварительной причиной трагедии названо неосторожное обращение с огнем — одна из самых распространенных причин возгораний в жилом секторе. До прибытия пожарных расчетов шестерым жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться.

Несмотря на оперативные действия спасателей, которым удалось вывести из опасной зоны и оказать помощь одному пострадавшему, один человек погиб.

Происшествие в Междуреченске — еще один повод для проверки собственного жилья на соответствие элементарным нормам безопасности: исправности электропроводки, правильному хранению легковоспламеняющихся веществ и недопущению перегрузки электросетей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске за минуты на ходу сгорела машина.