Пожар в многоквартирном доме унес жизнь человека
В Междуреченске на улице Широкий Лог в пожаре погиб человек
Крупный пожар произошел в жилом многоквартирном доме в Междуреченске Кемеровской области, пишет VSE42.Ru. Огонь, вспыхнувший на улице Широкий Лог, повредил внутреннюю отделку и имущество на площади около 25 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены 12 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники.
Предварительной причиной трагедии названо неосторожное обращение с огнем — одна из самых распространенных причин возгораний в жилом секторе. До прибытия пожарных расчетов шестерым жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться.
Несмотря на оперативные действия спасателей, которым удалось вывести из опасной зоны и оказать помощь одному пострадавшему, один человек погиб.
Происшествие в Междуреченске — еще один повод для проверки собственного жилья на соответствие элементарным нормам безопасности: исправности электропроводки, правильному хранению легковоспламеняющихся веществ и недопущению перегрузки электросетей.
