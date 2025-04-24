В популярных российских горчицах нашли консерванты, пестициды и микробы

У ряда популярных сортов горчицы, которые представлены в российских торговых сетях, выявлены различные нарушения. Они касаются незаявленного на упаковке содержимого, а также наличия микроорганизмов. Об этом сообщил ТАСС.

Издание привело результаты исследования, которое провело Роскачество. По имеющимся данным, сразу в четырех сортах горчицы, выпущенных под брендами «365 дней», «Маркет Перекресток», «Главпродукт» и «Моя цена», содержатся незаявленные подсластители. В горчице от «Главпродукта» вдобавок найдены консерванты, такие как бензойная и сорбиновая кислоты. Их концентрация превышает допустимую в подобной продукции.

В горчицах «365 дней» и «Дядя Ваня» нашли повышенное содержание микроорганизмов. В продукции одной из марок найдены пестициды, правда, в безопасных следовых количествах. 11 из 20 исследованных товаров показали, что доля сухих веществ в продукте меньше установленной нормы. Это говорит о том, что в горчицу не докладывают собственно горчичного порошка, злоупотребляя жидкостями: водой, маслом и прочим. По имеющимся данным, серьезных нареканий не возникло ни к одной исследованной горчице.

Ранее сообщалось, что в продающихся на Wildberries кремах выявили опасный канцероген. В продукции Effaclar Duo+M от компании La Roche-Posay был найден бензол, способный спровоцировать онкологические заболевания.