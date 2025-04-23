В продающихся на Wildberries кремах выявили опасный канцероген

В ходе проверки, проведенной Роспотребнадзором, в кремах Effaclar Duo+M от La Roche-Posay, реализуемых через онлайн-платформу Wildberries, было выявлено присутствие опасного канцерогена — бензола, способного спровоцировать онкологические заболевания. Информация об этом содержится в официальном ответе ведомства на запрос председателя думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, передает РИА Новости.

В марте Леонов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять необходимые меры для защиты здоровья российских граждан, обеспокоенный сообщениями об обнаружении канцерогенного бензола в косметической продукции La Roche-Posay.

Депутат отметил, что крем Effaclar Duo этой марки продолжает свободно продаваться в аптеках, специализированных магазинах косметики и на различных интернет-площадках.

Согласно ответу Поповой, образец крема LA ROCHE-POSAY EFFACLAR DUO+M SOIN TRIPLE CORRECTION ANTI-IMPERFECTIONS объемом 40 мл, приобретенный через Wildberries и имеющий маркировку на иностранном языке, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, регулирующего безопасность парфюмерно-косметической продукции, из-за наличия в его составе бензола.

Вместе с тем, в документе подчеркивается, что экспертное заключение, выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве», свидетельствует о том, что аналогичный крем, приобретенный через сайт «ЕАптека», отвечает установленным законодательным нормам и не содержит бензола.

Ранее сообщалось, что книжные магазины обратились в ФАС с жалобой на демпинг маркетплейсов.