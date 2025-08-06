В Португалии задержали женщину, насмерть отравившую пятерых своих детей

В Португалии была задержана 40-летняя женщина, приехавшая из Бразилии. Ей вменяют убийство пятерых собственных детей. Об этом сообщило интернет-издание Metropoles.

Многодетную женщину в Бразилии обвиняют в том, что она убила пятерых своих детей. Она проживала в штате Минас-Жерайс и вводила по ночам собственным детям большие дозы седативных препаратов. Это происходило в период с 2008 по 2023 годы. Никто из них не выжил. Бабушка умерших заподозрила неладное и сообщила властям, после этого отравительница сбежала из страны.

Женщина приехала в Португалию, она находилась в бегах порядка полутора лет. Ее разыскивали по линии Интерпола и Европола, и полицейские добились успеха. Злоумышленницу задержали. Теперь ей предстоит экстрадиция на родину, где ее могут осудить на 154 года тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что решением суда экс-главу Балтийска Мельникова и его зама оставили в СИЗО еще на два месяца. Их обвинили во взяточничестве. Подчиненный передал своему начальнику более полумиллиона за покровительство, и за это в их отношении возбудили уголовное дело.