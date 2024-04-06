В поселке Никель в Орске эвакуируют жителей после третьего прорыва дамбы

Третий прорыв дамбы произошел в Орске: воды активно затапливают поселок Никель, важный промышленный район. На месте работают спасатели, проводится массовая эвакуация.

Вода активно пребывает к жилым домам в поселке Никель после прорыва дамбы. Есть угроза серьезного затопления, в связи с чем проводится массовая эвакуация. Жителям также напомнили, что им нужно срочно покинуть опасную зону самостоятельно, пока это возможно. На местности гудят сирены с предупреждением.

Напомним, что в поселке Никель находится ряд промышленных объектов, важных для всей области. Это предприятие Газпромтранс, Орсккабель, Фосфатный комбинат СМП-3 и другие.

Власти Оренбургской области подтвердили, что случился повторный прорыв дамбы. В поселок были направлены дополнительные силы МЧС.

Ранее сообщалось, что в Орске из-за прорыва дамбы закончился хлеб.