В посольстве РФ рассказали о количестве пропавших в Израиле россиян

Посольство Российской Федерации в Израиле подтвердило, что четверо российских граждан официально числятся в числе пропавших без вести после атаки движения ХАМАС.

В то же время, посольство также сообщило о получении обращений от родственников девяти российских граждан, с которыми не удается установить связь, включая как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Об этом пишет ТАСС.

Из девяти лиц, с которыми потеряна связь, в списках, предоставленных израильской стороной, числятся четверо российских граждан, пропавших без вести после атаки ХАМАС. Семьи и близкие пропавших озабочены и очень тревожатся за их безопасность.

Ситуация остается напряженной, и посольство продолжает вести работу по установлению местоположения и состояния пропавших россиян. Дипломатические усилия направлены на обеспечение их безопасности и предоставление необходимой помощи.