В Приамурье задержали управляющего директора рудника «Пионер»

Региональное управление Следственного комитета РФ сообщило о задержании управляющего директора рудника «Пионер» в Амурской области. На объекте идут поисковые работы 13 рабочих, которые находятся под завалами.

В СК РФ уточнили, что мужчина задержан по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ на шахте.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области… задержан управляющий директор рудника «Пионер», — говорится в сообщении ведомства.

По информации следственных органов, вечером 18 марта на территории Зейского муниципального округа произошел обвал на руднике «Пионер», когда в горной выработке производились работы. В результате этого инцидента сотрудники подрядной организации оказались под завалами. Связаться с ними не представляется возможным.

В СК РФ уточнили, что на данный момент продолжаются работы по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что рудник «Пионер» может быть затоплен. Такой вывод сделала разведка, которая определила, что вода находится на глубине 153 метра.

В Амурской области сейчас введен режим ЧС. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ.

Месторождение «Пионер» принадлежит Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В 2022-м году она выкупила основные активы золотодобывающей компании Petropavlovsk. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение принять все необходимые меры для спасения шахтеров.