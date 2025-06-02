В Приамурье закрыли участок дороги после атаки БПЛА

В Серышевском районе Амурской области ограничено движение по федеральной трассе на протяжении 11 км. Об этом проинформировали в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, уточнив, что на участке проводятся оперативные мероприятия.

С 21:00 1 июня (15:00 мск) проезд закрыт для любых транспортных средств на отрезке с 1428 по 1439 км автодороги Р-297 «Амур», соединяющей Читу и Хабаровск. В сообщении подчеркивается, что на месте инцидента находятся сотрудники правоохранительных органов.

Министерство также предоставило альтернативные маршруты объезда проблемного участка как со стороны Хабаровска, так и со стороны Читы.

Днем ранее глава Амурской области Василий Орлов заявил, что в регионе предотвращена попытка атаки беспилотниками на авиабазу «Украинка». Первого июня на трассе Чита — Хабаровск, неподалеку от поселка Серышево, произошло возгорание прицепа грузовика. Пожар был ликвидирован, водитель получил травмы. На месте происшествия работали представители правоохранительных органов и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Приамурье задержан дилер с почти 10 кг синтетических наркотиков.