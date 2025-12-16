В Приамурье завершился суд над мошенниками, обманувшими покупателей на 38 млн рублей

Благовещенский городской суд вынес обвинительный приговор четырем местным жителям, организовавшим масштабную аферу в сфере торговли сельхозпродукцией. Преступная группа на протяжении трех лет поставляла на рынок несуществующую сою, нанеся ущерб более чем на 38 млн рублей, передает ТАСС .

Как установило следствие, с 2019 по 2022 год злоумышленники действовали под видом успешного аграрного предприятия. В схему были вовлечены братья-организаторы, подставное лицо для регистрации фирм-однодневок и их пособник.

Они размещали в сети заманчивые предложения о продаже крупных партий сои, представляясь фермерами с собственными складами. Убеждая клиентов в надежности сделки, мошенники настаивали на 100%-ной предоплате, после чего-либо вовсе не отгружали товар, либо отправляли лишь его незначительную часть.

Суд признал всех фигурантов виновными по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая мошенничество в особо крупном размере, незаконное образование юридического лица и противоправные операции с банковским оборудованием.

Приговор для каждого из участников схемы оказался суровым. Организатор преступной группы приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с дополнительным штрафом.

Его брат получил условный срок, а остальные двое — наказания в виде принудительных и исправительных работ с крупными удержаниями из доходов. Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших 22 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба.

