В Архангельске в печи квартиры сдетонировало СВУ

В Архангельске сотрудниками полиции задержан мужчина, которого подозревают в производстве СВУ, из-за детонации которого ожоги получила несовершеннолетняя. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Описываемые события случились 6 декабря 2024 года. Тогда в экстренные службы поступило сообщение о сильном хлопке при растопке печи в одной из квартир деревянного дома на улице Севтсрой. В результате детонации печь получила повреждения и начался пожар, который местные жители сумели ликвидировать до приезда пожарных. Из-за случившегося пострадала девочка 2011 года рождения, внучка хозяина помещения. Несовершеннолетней медики оказали помощь, а госпитализация ей не понадобилась.

Позже полицейские выяснили, что сработало СВУ, которое в дровах оставил знакомый пенсионера из соседнего дома. Мужчины долго находились в состоянии конфликта. В ходе обыска у 45-летнего фигуранта обнаружили похожее изделие. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 223.1. УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств)

Ранее сообщалось о том, что в Московской области был заключен под стражу мужчина, который поджег дом с бывшей женой внутри.