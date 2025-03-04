В Приднестровье женщина раздавала прохожим печенье с крысиным ядом

В Тирасполе 35-летняя женщина раздавала прохожим печенье с крысиным ядом, сообщила пресс-служба прокуратуры Приднестровской народной республики (ПМР).

Отмечается, что гражданку задержали. После проведения необходимых следственных мероприятий суд признал ее невменяемой и постановил отправить на лечение в специализированный психиатрический стационар.

Известно, что в апреле 2024 года злоумышленница предлагала угощения в виде печенья и булочек случайным прохожим на улицах Тирасполя. В свои изделия она добавила ядовитое вещество для отравления грызунов.

Некоторые из прохожих, взявших сладости, позже почувствовали себя плохо. Среди них — 38-летняя женщина и двое несовершеннолетних. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, из-за удалось избежать более серьезных последствий для здоровья.

Ранее сообщалось, что в Волоколамске началась проверка после отравления троих детей неустановленным веществом.