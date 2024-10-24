В пригороде Грозного совершено нападение на воинскую колонну Росгвардии

Неизвестные атаковали колонну Росгвардии в пригороде Грозного. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, нападение привело к пострадавшим и жертвам.

В Грозненском районе Чечни неизвестные устроили обстрел воинской колонны. В результате двое получили ранения, а один из них вскоре скончался от полученных травм. На месте работают силовики. Подозреваемых в совершении атаки разыскивают.

Telegram-канал 112 отмечает, что неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Агрессоры стреляли очередью, а затем скрылись в неустановленном направлении.

Ранее сообщалось, что в селе Старый Ачхой в Чечне трое мужчин напали на правоохранителя и вынудили его применить табельное оружие.