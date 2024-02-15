В Чечне застрелили трех человек при нападении на полицейского
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В селе Старый Ачхой трое мужчин напали на правоохранителя. Он был вынужден применить табельное оружие, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный СК.
Инцидент случился 14 февраля. Трое вооруженных мужчин совершили нападение на полицейского. Причины их агрессии еще не установлены. Страж порядка получил ранение, но смог вступить в перестрелку и попасть по всем нападавшим: компания была полностью ликвидирована.
Прибывшие на место коллеги полицейского оценили обстановку, собрали единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Пострадавший получил медицинскую помощь.
Было возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Пока выясняют все детали и обстоятельства инцидента. Также устанавливают личности стрелков.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина остановила нападение мужа с пистолетом.