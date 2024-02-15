В Чечне застрелили трех человек при нападении на полицейского

В селе Старый Ачхой трое мужчин напали на правоохранителя. Он был вынужден применить табельное оружие, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный СК.

Инцидент случился 14 февраля. Трое вооруженных мужчин совершили нападение на полицейского. Причины их агрессии еще не установлены. Страж порядка получил ранение, но смог вступить в перестрелку и попасть по всем нападавшим: компания была полностью ликвидирована.

Прибывшие на место коллеги полицейского оценили обстановку, собрали единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Пострадавший получил медицинскую помощь.

Было возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Пока выясняют все детали и обстоятельства инцидента. Также устанавливают личности стрелков.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина остановила нападение мужа с пистолетом.