В пригороде Казани вспыхнул пожар после атаки беспилотника

В пригороде Казани зафиксирован случай возгорания газовой цистерны, вызванный атакой беспилотного летательного аппарата ВСУ. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщила пресс-служба татарстанского руководства.

Согласно информации, утром 14 января, в 5:20, в предместье Казани произошло возгорание газового контейнера из-за удара БПЛА. К счастью, никто не получил травм. Местные экстренные службы оперативно отреагировали и справились с огнем.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, получив данные о происшествии, выехал на место и ознакомился с отчетами. Он отметил, что все промышленные предприятия Казани продолжают свою работу в обычном режиме после случившегося инцидента.

Ранее сообщалось, что обломки сбитого дрона ВСУ упали на территорию завода в Казани.