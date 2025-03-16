В России собираются ввести водительские права для электросамокатчиков

В Государственную Думу поступили инициативы от Следственного комитета о том, чтобы расширить определение «водитель» и включить в него пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Эти предложения были опубликованы на официальном сайте Государственной Думы.

В Государственной Думе предложили внести изменения в определение «транспортное средство», уточнив его предназначение для индивидуального использования на дорогах.

Электросамокаты могут быть отнесены к категориям «М» (мопеды), в зависимости от мощности двигателя, или «А» (мотоциклы).

«Все это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, — к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению ПДД», — пояснили в Госдуме.

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел Российской Федерации, за первые девять месяцев 2024 года было зафиксировано 3894 дорожно-транспортных происшествия с участием пользователей электросамокатов. В результате этих происшествий 44 человека погибли, а более 4 тысяч получили различные травмы.

В данный момент Министерство транспорта совместно с Государственной Думой работают над законопроектом, который ужесточит правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Среди предлагаемых мер — повышение минимального возраста для использования СИМ (с 14, 16 и 18 лет) и ограничение максимальной скорости.

Ранее сообщалось, что в Московской области открыли сезон проката электросамокатов.