В Приморье 15-летний ученик школы умер прямо на уроке

В Приморском крае трагически оборвалась жизнь 15-летнего школьника прямо во время занятий. Информацию об этом распространило региональное управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел сегодня, 9 сентября, в селе Чугуевка. По имеющимся данным, юному учащемуся внезапно стало дурно на уроке, и он умер. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего несчастья.

В распространенном сообщении отмечается, что по факту трагического события следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю было инициировано уголовное дело.

