В Приморье 62-летний мужчина ранил подростка в результате конфликта

В Приморском крае произошел инцидент, где в ходе ссоры 62-летний мужчина произвел выстрел, намереваясь попасть в своего противника, но вместо этого ранил его несовершеннолетнего сына. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел вечером 1 августа в Уссурийске. После словесной перепалки между двумя мужчинами один из них применил травматическое оружие. Выпущенная пуля попала в грудную клетку 15-летнего подростка, после чего он был доставлен в больницу.

По данному факту было инициировано уголовное дело по статье о покушении на преступление. Прокуратура взяла под свой контроль ход расследования и его результаты.

Ранее сообщалось, что мигрантов отпустили после попытки убить школьника.