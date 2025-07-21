Мигрантов отпустили после попытки убить школьника

На озере Круглое 17-летнего тюменского школьника попытались убить. По информации Инфо24, на мальчика напали двое мигрантов, желающих заполучить его самокат.

По предварительным данным, иностранцы потребовали отдать электросамокат стоимостью 50 тысяч рублей, а после отказа попытались утопить подростка, погружая его голову в воду и сжимая шею. Парень с врожденным сердечным заболеванием сумел применить перцовый баллончик и вырваться из рук нападавших.

Несмотря на побег, мужчины успели нанести черепно-мозговую травму ребенку. У него также сотрясение, отеки и повреждения лица. Мать пострадавшего считает, что сына действительно пытались убить.

Родителям, по их словам, пришлось самостоятельно искать сына с 4 до 7 утра, пока не появилась инспектор ПДН. Отец подростка лично выследил подозреваемых, после чего их задержали. Через двое суток нападавших отпустили, хотя семья требует возбуждения уголовного дела по статье о покушении на убийство.

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