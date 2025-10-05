В Приморье камеры сняли загадочных поджигателей иномарок

Во Владивостоке двое неизвестных совершили умышленный поджог двух автомобилей, сообщило Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash, который и опубликовал видео с инцидентом.

На кадрах видно, как неизвестные целенаправленно поджигают автомобили марок Nissan Note и Lexus RX во дворе жилого комплекса (ЖК) «Новые горизонты» около 4:00 утра по местному времени.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту умышленного повреждения чужого имущества. В настоящее время полиция ведет работу по установлению личности поджигателей и выяснению возможных мотивов их действий.

Владельцы транспортных средств понесли значительный материальный ущерб в результате противоправных действий. Расследование инцидента продолжается.

