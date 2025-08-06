В Приморье пьяный водитель гидроцикла сбил двух девочек на сапе

В Приморском крае пьяный мужчина на гидроцикле сбил двух девочек, катавшихся на сапе. Видео с инцидентом опубликовала Baza.

Несчастный случай произошел в акватории Японского моря на территории Хасанского района. По предварительным данным, водитель гидроцикла нарезал круги вокруг детей, но в какой-то момент потерял контроль и врезался в них.

На кадрах видно, что девочки упали в воду, после чего мужчина попытался помочь, выпрыгнув за ними. Последствия трагедии оказались тяжелыми — 16-летняя пострадавшая сломала ключицу, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Другая 13-летняя девочка находится в крайне тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легкий (ИВЛ).

В отношении водителя гидроцикла возбудили уголовное дело по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее тяжкий вред здоровью). Экспертиза подтвердила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура также начала проверку всех компаний, занимающихся арендой гидроциклов в регионе.

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