Украинка сняла посадку самолета в опаснейшем аэропорту Роналду в Португалии

В Португалии самолет, перевозивший пассажиров, был вынужден дважды прервать заход на посадку из-за мощных порывов ветра, что было запечатлено на видео. Свидетельница произошедшего поделилась в своем аккаунте в соцсети несколькими видеороликами, демонстрирующими, как воздушное судно опасно кренится из стороны в сторону.

Ольга Старикова, украинский блогер, освещающий жизнь на Мадейре, засняла на камеру неудачные попытки самолета авиакомпании TAP Air Portugal приземлиться в аэропорту Криштиану Роналду с первой попытки. Данный аэропорт известен своей сложностью из-за близости к океану и частых сильных ветров, что делает его одним из самых опасных в мире.

На кадрах видно, как самолет предпринимает попытки коснуться земли, но каждый раз вынужден набирать высоту. Лишь с третьей попытки посадка завершилась успешно. Видеоролики Стариковой стали вирусными, собрав более пяти миллионов просмотров и вызвав беспокойство среди ее подписчиков.

Некоторые пользователи выразили страх перед посещением острова из-за увиденного, а некоторые даже приняли решение отменить свою запланированную поездку на Мадейру.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет из Москвы не долетел до Антальи.