В Приморье спецназовцы вооружились оружием и отправились в стриптиз-клуб

Суд в Приморье арестовал на период расследования четверых сотрудников спецназа ФСИН, которых подозревают в нападении на стриптиз-клуб во Владивостоке. Об этом 6 декабря пишет РИА Новости .

По данным ведомства, под стражей мужчины пробудут два месяца. Напомним, что уголовное дело о разбое было возбуждено накануне. По версии следствия, пять спецзназовцев ФСИН решили себя выдать за сотрудников ОМОНа, взяли оружие и отправились в стриптиз-клуб, где под угрозами вымогали деньги.

Сейчас четверо арестованы, а еще один был задержан в Сочи. Другие подробности уточняются, но, предварительно, вместе с «пятеркой» были и другие неустановленные лица.