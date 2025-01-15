В Приморье тигр убил мужчину и охранял труп
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Житель села Зимники Дальнереченского района стал жертвой нападения амурского тигра.
По словам очевидцев, мужчина рыбачил на реке, убил его и охранял как добычу.
На место трагедии прибыли сотрудники полиции и охотнадзора.
Как сообщил РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, тигр может быть ранен или болен.
На хищника установили ловушки.
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