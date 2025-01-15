В Приморье тигр убил мужчину и охранял труп

По словам очевидцев, мужчина рыбачил на реке, убил его и охранял как добычу.

На место трагедии прибыли сотрудники полиции и охотнадзора.

Как сообщил РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, тигр может быть ранен или болен.

На хищника установили ловушки.

Власти призывают местных жителей не выходить из дома в темное время суток.

Ранее Минприроды призвали россиян быть аккуратными вблизи лесов из-за оттепели.