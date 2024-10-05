В Псковской области задержали украинку с болторезом

В Псковской области задержана украинка, которая нелегально пересекла границу между Эстонией и Россией. У женщины были при себе болторез и плоскогубцы, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ региона.

Задержанная утверждает, что попала на российскую территорию без документов по личным причинам.

Инцидент произошел в Печорском районе, где украинка пояснила пограничникам, что оставила свои документы в Эстонии.

В ходе проверки у нее нашли не только деньги, но и болторез, плоскогубцы, фонарик с газовой горелкой.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы России. Злоумышленницу отправили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали подозреваемых в организованной незаконной миграции.