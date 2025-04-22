В Приморье загорелись склады: огонь охватил 1 тыс. кв. м

В Приморском крае в поселке Соловей-Ключ загорелись два склада строительных материалов — огонь охватил около 1 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что для тушения пожара были привлечены 16 сотрудников ведомства, а также 7 единиц специализированной техники. К месту пожара также выдвигались дополнительные силы МЧС для оказания помощи в ликвидации огня.

Как пишет газета «Московский комсомолец-Владивосток», черный дым от пожара был виден из различных районов населенного пункта. Очевидцы отметили, что огонь распространялся очень быстро.

Поселок Соловей-Ключ находится в Надеждинском районе Приморья в 35 км от Владивостока. Населенный пункт расположен на берегу реки Болотная (приток реки Кневичанка) на расстоянии 4,5 км от села Вольно-Надеждинское.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Москве.