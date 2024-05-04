В проливе Дарданеллы потерял ход танкер, который двигался в Россию

Судно длиной 180 метров сломалось посреди пролива, который ведет из Средиземного в Черное море. Его пришлось отбуксировать в сторону, чтобы освободить фарватер. Эти сведения привел ТАСС .

Танкер Sea Marine 1 следовал под вьетнамским флагом из Греции в РФ. Внезапно он потерял ход из-за поломки двигателя. Это произошло в проливе Дарданеллы, неподалеку от моста «Чанаккале-1915».

«Судно в сопровождении лоцмана и буксира отбуксировано в район Шевкетие, где оно бросило якорь», - заявило по этому поводу турецкое управление береговой охраны.

Отмечается, что танкер шел порожним, его цистерны были пустыми и не содержали в себе горючее.

Ранее хуситы заявили об успешной атаке на два торговых судна и эсминец Соединенных Штатов. Они выпустили по ним ракеты в акватории Красного моря и якобы добились попаданий. Помимо ракет в нападениях участвовали и беспилотники. США отрицают успешность хуситских атак.