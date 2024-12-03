В психоневрологическом интернате под Волгоградом умерли два ребенка с ветрянкой

Правоохранители занялись проверкой психоневрологического интерната в Волгоградской области после того, как в нем скончались от ветряной оспы двое детей. Такие данные появились у ТАСС.

По данным журналистов, скончавшиеся имели хронические заболевания, в том числе детский церебральный паралич.

«У нас проводится проверка по факту смерти детей, устанавливаются все обстоятельства. После будет понятно, была халатность или нет», — указали правоохранители.

Ранее сообщалось, что отец четверых детей, которые скончались в Красноярском крае, признал свою вину. Он обработал жилые помещения дихлофосом, после чего не провел должную уборку. Жертвами отравы стали четверо детей. Мужчину выпустили до суда под подписку о невыезде.