В Пскове пенсионерка погибла на пожаре из-за электрогрелки
Фото: [МЧС России]
В Пскове во время пожара погибла 75-летняя женщина, сообщили в МЧС России.
Ночью случился пожар в квартире многоэтажки. Его ликвидировали 12 огнеборцев.
Спасатели обнаружили находящуюся без чувств хозяйку квартиры.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за электрогрелки. В МЧС призывают не оставлять на ночь включенными в сеть подобные приборы и не накрывать электрогрелки материалом. Также нельзя использовать влажные или поврежденные устройства.
Ранее сообщалось, что пожарные спасли женщину из загоревшейся квартиры в Зарайске.