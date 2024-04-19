В Пскове пенсионерка погибла на пожаре из-за электрогрелки

В Пскове во время пожара погибла 75-летняя женщина, сообщили в МЧС России.

Ночью случился пожар в квартире многоэтажки. Его ликвидировали 12 огнеборцев.

Спасатели обнаружили находящуюся без чувств хозяйку квартиры.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за электрогрелки. В МЧС призывают не оставлять на ночь включенными в сеть подобные приборы и не накрывать электрогрелки материалом. Также нельзя использовать влажные или поврежденные устройства.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли женщину из загоревшейся квартиры в Зарайске.