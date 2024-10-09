SHOT: в Псковской области арестовали мать с сыном за перевод денег ВСУ

В 2023 году женщина установила контакт с представителем украинского гуманитарного проекта, находящегося под контролем ГУР, сообщил SHOT.

Она планировала перевести средства для поддержки Вооруженных сил Украины на украинские банковские счета. Предположительно, сын узнал о намерениях матери и также начал общаться с представителем проекта, желая присоединиться к ВСУ.

Попытка перевода денег для ВСУ и желание сына участвовать в конфликте на стороне Украины были пресечены агентами УФСБ в Псковской области. Оба подозреваемых были задержаны и признали свою вину. Женщина пообещала больше не нарушать законы России. Им было выдано предупреждение о неправомерности их действий, квалифицированных по статье «Государственная измена».

Ранее сообщалось, что экс-телеведущая канала «Россия 1» Курбангалеева объявлена в международный розыск.