В Псковской области уничтожили шесть украинских БПЛА

В Псковской области системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают свою работу, сообщил губернатор Михаил Ведерников. По предварительным данным, за последние часы в небе над регионом было уничтожено минимум шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Глава региона призвал жителей быть предельно внимательными — при звуках работы ПВО и сбитых беспилотниках существует опасность падения обломков. Ведерников подчеркнул, что, в случае обнаружения подозрительных предметов или фрагментов приближаться к ним, а тем более трогать их, нельзя.

Ведерников также напомним о запрете на съемку работы ПВО, который действует в Псковской области. Такие действия могут помешать работе военных и правоохранительных органов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о 99 сбитых за ночь вражеских БПЛА над территорией России.