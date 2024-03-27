В Псковской области задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки
Фото: [Следком]
В Псковской области оперативники задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, сообщили в СК России.
Следствие установило, что к преступлению причастен 24-летний житель деревни Полоное Порховского района. 1 января 2024 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он встретил знакомую ему девочку. Мужчина совершил убийство, мотивы которого выясняются, скрыл следы преступления и уехал из деревни.
Задержанный дал признательные показания и заявил, что раскаивается в содеянном.
Следствие продолжает проводить необходимые процессуальные действия.
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