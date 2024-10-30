В Раде рассказали о переводе авиатехников ВСУ в пехоту

Украинский главнокомандующий взялся переводить авиационных техников в пехоту, и теперь пилотам боевых самолетов приходится самим готовить свои машины к вылетам. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Марьяна Безуглая, депутат Верховной Рады.

По слова парламентария, главком ВСУ Александр Сырский отдал распоряжение о переводе авиатехников в другие подразделения. Там они становятся самыми обычными пехотинцами.

«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», - написала она.

Ранее сообщалось, что на Украине появилась инициатива, согласно которой все уклоняющиеся от призыва в армию будут подвергаться существенным штрафам. Помимо этого, к уклонистам могут начать применять физические наказания. Это позволит украинской армии быстро восполнить дефицит военнослужащих, особенно если будет отменена бронь для ряда категорий украинцев.