В Раде рассказали о переводе авиатехников ВСУ в пехоту
Депутат Рады Безуглая: главком ВСУ Сырский переводит авиатехников в пехоту
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Украинский главнокомандующий взялся переводить авиационных техников в пехоту, и теперь пилотам боевых самолетов приходится самим готовить свои машины к вылетам. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Марьяна Безуглая, депутат Верховной Рады.
По слова парламентария, главком ВСУ Александр Сырский отдал распоряжение о переводе авиатехников в другие подразделения. Там они становятся самыми обычными пехотинцами.
«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», - написала она.
Ранее сообщалось, что на Украине появилась инициатива, согласно которой все уклоняющиеся от призыва в армию будут подвергаться существенным штрафам. Помимо этого, к уклонистам могут начать применять физические наказания. Это позволит украинской армии быстро восполнить дефицит военнослужащих, особенно если будет отменена бронь для ряда категорий украинцев.