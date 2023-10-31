В районе Донецка начался пожар после обстрела

В одном из районов Донецка после украинского обстрела начался крупный пожар вечером вторника, 31 октября. Об этом сообщает сразу несколько СМИ, в том числе канал MASH .

По предварительной информации канала, несколько украинских снарядов попали по составу с топливом на станции Мушкетово, что в Буденновском районе города. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

При этом украинцы продолжают обстреливать город, до сих пор работает система ПВО. Другие подробности уточняются.