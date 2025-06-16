В районе иранского ядерного объекта зафиксированы подземные толчки
Землетрясение зафиксировали вблизи ядерного объекта в Иране
Фото: [flickr.com]
В Иране в районе ядерного объекта в Фордо зафиксированы подземные толчки, мощность которых оценивается в 2,5 балла.
Об этом сообщили представители Иранского сейсмологического центра, передает РИА Новости.
Фордо — ключевой ядерный объект Ирана. Он располагается рядом с городом Кум.
На территории подземного комплекса перерабатывают уран.
Ранее сообщалось о том, что в Алтайском крае зафиксировали мощные подземные толчки.