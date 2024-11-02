В районе Якутии ввели режим ЧС из-за нашествия диких оленей

В Оленекском районе Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Об этом сообщила глава района Лена Иванова в своем телеграм-канале.

Причиной этого решения стало массовое нашествие диких северных оленей из Таймырской популяции, из-за чего уходят домашние олени. Также это создает серьезные угрозы для местных оленеводов.

По словам Ивановой, для оперативного реагирования на критическую ситуацию в районе были сформированы специализированные бригады, состоящие из оленеводов и опытных охотников. Эти группы направлены на защиту оленеводческих стад, принадлежащих МУП «Оленекский», с целью минимизации потерь и сохранения поголовья.

Оленеводство является одной из ключевых отраслей экономики Якутии. В 2023 году республика вошла в тройку лидеров по количеству домашних оленей в России.

В Якутии действуют более 110 оленеводческих хозяйств, и по состоянию на 17 октября численность оленей составила 177 688 голов.

Ранее сообщалось, что в Якутии задержали вахтовиков, пытавшихся вывезти золото на 14,5 млн руб.