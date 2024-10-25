В Якутии задержали вахтовиков, пытавшихся вывезти золото на 14,5 млн руб.

В Якутии сотрудники МВД и ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза золота на сумму более 14,5 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители задержали пятерых человек, подозреваемых в нелегальном обороте драгоценных металлов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ. Гражданам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Двое задержанных являются приезжими из Красноярского края и Ростовской области. Они работали на прииске, расположенном в труднодоступном Оймяконском районе. В процессе своей деятельности они похитили золото и попытались вывезти его после завершения вахты и продать.

Задержание произошло, когда оперативные сотрудники совместно с Госавтоинспекцией остановили внедорожник, принадлежащий одному из подозреваемых. В ходе досмотра автомобиля они нашли сверток с грунтом и частицами желтого металла.

Экспертиза подтвердила, что в свертке находилось более 1,4 кг золотастоимостью свыше 9,8 млн руб.

На следующий день в рамках расследования были задержаны еще двое граждан из Республики Башкортостан, которые также пытались вывезти похищенное золото — весом более 700 г и стоимостью более 4,8 млн руб. Расследование для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности причастных продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни изъяли тонну прекурсоров из крупной нарколаборатории в Подмосковье.