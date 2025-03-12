В Раменском после атаки дронов все иконы в квартире полностью уцелели

В Раменском в одной из разрушенных ударом дрона квартир полностью уцелели иконы. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что в связи с ударом беспилотника в квартире полностью вынесло окно. Даже стена «отошла» на фоне взрыва.

Отмечается, что в указанной квартире проживала женщина, вернувшаяся из Харькова с начала спецоперации.

Ранее сенатор Джабаров пояснил, что показала утренняя атака дронов на Московский регион.