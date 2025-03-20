В Раменском задержали мужчину, который застрелил знакомого 16 лет назад
Жителя Раменского задержали за убийство мужчины в 2009 году
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В Раменском задержали мужчину в возрасте 60 лет, который убил своего знакомого 16 лет назад. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.
Преступление было совершено в конце июня 2009 года. Между задержанным и его знакомым произошел конфликт из-за денег — фигурант не хотел возвращать потерпевшему долг в размере 600 тыс. руб.
В ходе разборок подозреваемый связал знакомого, погрузил его в автомобиль и вывез на Егорьевское шоссе возле поселка Родники. Там он застрелил его и скрылся.
В марте текущего года в ходе изучения архивного уголовного дела были проведены дополнительные допросы свидетелей и ряд следственных действий. В результате была установлена причастность к совершению преступления одного из знакомых потерпевшего, и мужчину задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье перед судом предстанет житель Химок, который зарезал двоих человек в 2013 году.