В Раменском задержали мужчину, который застрелил знакомого 16 лет назад

В Раменском задержали мужчину в возрасте 60 лет, который убил своего знакомого 16 лет назад. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

Преступление было совершено в конце июня 2009 года. Между задержанным и его знакомым произошел конфликт из-за денег — фигурант не хотел возвращать потерпевшему долг в размере 600 тыс. руб.

В ходе разборок подозреваемый связал знакомого, погрузил его в автомобиль и вывез на Егорьевское шоссе возле поселка Родники. Там он застрелил его и скрылся.

В марте текущего года в ходе изучения архивного уголовного дела были проведены дополнительные допросы свидетелей и ряд следственных действий. В результате была установлена причастность к совершению преступления одного из знакомых потерпевшего, и мужчину задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье перед судом предстанет житель Химок, который зарезал двоих человек в 2013 году.