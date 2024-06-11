В разных городах Украины граждане поджигают автомобили военных

В разных регионах Украины вчера было совершено три поджога автомобилей военных, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

Схожие случаи произошли в Днепропетровске, Одессе и Шевченковском районе Киева.

Депутат Одесского горсовета Андрей Вагапов заявил, что поджоги якобы осуществляются по заказам из России.

По другой версии, граждане путают военных с ненавистными сотрудниками ТЦК. «Страна.ua» отмечала, что военные начали наклеивать на свои автомобили надпись «Не ТЦК». А майор ВСУ Сергей Алимов рассказал, что военные стараются не ходить в форме по Киеву, чтобы их не приняли за военкомов.

Ранее сообщалось о массовой драке между сотрудниками ТЦК и гражданскими в Одессе.