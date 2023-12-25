В разных областях Украины объявили воздушную тревогу

Как следует из данных онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была в экстренном порядке объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Также предприняты аналогичные шаги в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Официальные органы управления подчеркивают, что принятие экстренных мер по введению воздушной тревоги связано с необходимостью обеспечения безопасности жителей в свете текущей обстановки. Подробности и конкретные причины введения воздушной тревоги пока не раскрываются, что лишь усиливает общую обеспокоенность и неопределенность в сложившейся обстановке.