В екатеринбургской редакции URA.RU проводят обыски

В екатеринбургском офисе уральского новостного агентства URA.RU проводятся обыски. Об этом стало известно РИА Новости от источников в правоохранительных органах.

По словам источника, данные следственные мероприятия связаны с тем, что в 2020 году издание получало финансовую поддержку от некоммерческой организации «Альянс врачей», которая в марте 2021 года была внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали экс-главу организации «Инвалиды войны» Чепурного.