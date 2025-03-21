В Республике Марий Эл вспыхнул завод по производству поролона

В Республике Марий Эл произошло ЧП. Там в поселке Волжский горит завод по выпуску поролона, пожар охватил площадь порядка 2 тыс. кв. м. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в поселке Волжский. На территории промышленного предприятия по производству поролона возник пожар. Он быстро охватил площадь около 2 тыс. кв. м. По утверждению очевидцев, густой столб черного дыма виден за десятки километров, его якобы видно даже в Казани.

Пожарные уже заняты тушением возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что огнеборцам удалось сократить в несколько раз площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае. Пламя вспыхнуло после падения украинского беспилотника, и теперь пожарные постепенно берут под свой контроль ситуацию.