МЧС удалось сократить площадь пожара на Краснодарской нефтебазе в пять раз

Площадь пожара на Краснодарской нефтебазе в Кавказском районе сократилась с 10 тыс. кв. м до 2 тыс. кв. м. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Пожар возник в ночь на 19 марта. Огонь распространился после взрыва паров нефтепродуктов. В результате этого один резервуар полностью выгорел, а второй продолжает гореть.

В тушении пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники. В результате инцидента пострадали два спасателя — они получили травмы во время работы на месте происшествия.

Пожар на нефтебазе произошел вскоре после телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, во время которого российский лидер приказал ВС РФ остановить удары по критической инфраструктуре Украины.

Ранее сообщалось, что часть Горно-Алтайска осталась без света после пожара на подстанции. Объект поджег неизвестный. Его поисками занимаются правоохранительные органы.