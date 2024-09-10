Число пострадавших в ДТП с автобусом в Якутии возросло до 32

В Якутии произошло ДТП на трассе «Лена» с участием автобуса, в результате которого 3 человека погибли. Общее число пострадавших увеличилось до 32 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Саха.

«По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с трассы, в салоне находились 32 человека, включая водителя. Среди пассажиров несовершеннолетние отсутствовали. В результате происшествия трое погибли», — говорится в сообщении.

По сведениям МВД, автобус следовал в Алдан из аэропорта Чульман Нерюнгринского района. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа.

На момент аварии проезжая часть была очищена, но покрытие оставалось мокрым.

Ранее сообщалось, что в Якутии 11 человек пострадали и трое погибли после аварии с автобусом.