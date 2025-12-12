Украинские вооруженные формирования совершили обстрел центральной части города Красноармейска, находящегося под контролем ВС РФ. В результате атаки прямое попадание получил православный храм в честь Архистратига Михаила.

В момент удара внутри здания находился настоятель. Священнослужитель получил пять осколочных ранений и был в срочном порядке доставлен в медицинское учреждение. По последним данным, его жизни ничего не угрожает.

Кадры с места происхождения, демонстрирующие разрушения в алтарной части храма и разбросанные осколки, распространил в своем телеграм-канале журналист Владимир Соловьев, который в настоящее время работает в этом районе.

Данный инцидент стал очередным в череде атак на гражданскую инфраструктуру и объекты культурного наследия на освобожденных территориях Донбасса.

