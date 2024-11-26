В результате обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке пострадали 17 человек

После украинского обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области пострадали 17 человек. Как сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко ТАСС, еще четверо погибли.

Украинские бойцы совершили атаку 26 ноября, когда в автобусе Новой Каховки была полная посадка. Из-за обстрела транспорт серьезно повредился, а многие получили ранения. Губернатор Владимир Сальдо назвал удар ВСУ из миномета «варварским», а также сообщил о 17 пострадавших.

В пресс-службе главы Херсонской области также подтвердили, что в результате атаки погибли четыре человека. Один из них скончался в больнице. РИА Новости в Минздраве региона сообщили, что среди пострадавших есть несовершеннолетний. Часть раненых доставили в местное учреждение, часть — в больницу Геническа.

Всем участникам, получившим травмы, власти обещали оказать всестороннюю поддержку.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались ударить по Курской области американским беспилотником впервые за историю конфликта.