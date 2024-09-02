В результате обстрела ВСУ в Белгороде разрушили детский сад

ВСУ нанесли удар по Белгороду, что привело к разрушению детского сада, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков через свой телеграм-канал .

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.

Перед обстрелом в области была объявлена ракетная тревога. Позже Гладков уточнил, что детский сад был практически полностью разрушен в результате обстрела.

«В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода будут работать только в дистанционном формате», — написал чиновник на своей странице в соцсети.

Кроме того, в результате бомбардировки в поселке Дубовое вспыхнули два жилых здания и четыре автомобиля.

Гладков добавил, что информация о пострадавших и разрушениях продолжает уточняться.

ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, используя беспилотники и осуществляя диверсии. В воскресенье днем в результате обстрелов Белгорода и Белгородского района было ранено 11 человек, включая двух детей.

На всей территории Белгородской области установлен высокий уровень террористической угрозы.

Ранее сообщалось, что российская авиация разбомбила два завода в Сумах.