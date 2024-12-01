В результате падения беспилотника на пятиэтажку в Брянской области погиб ребенок

В ночь с субботы на воскресенье украинские боевики атаковали Брянскую область с помощью беспилотников, сообщает телеграм-канал Baza.

Их целью стала жилая застройка. По словам местных жителей, украинский дрон врезался в пятиэтажный многоквартирный дом в Стародубском районе.

Позднее данную информацию подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В своем телеграмм-канале он сообщил о том, в результате массированной атаки по мирному населению погиб ребенок.

В многоквартирном доме повреждены остекление, балконы, фасад. Полностью уничтожен один частный дом.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

По данным главы региона, этой ночью в Брянской области было уничтожено 18 украинских беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области и над Черным морем сбили 11 беспилотников ВСУ.