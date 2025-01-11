В результате пожара под Белгородом погибли шесть зебр

В Белгородской области случился пожар в зоопарке хутора Чумаки, в результате которого погибли шесть зебр. Об этом 11 января сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Пламя охватило каркасное помещение с тентом на территории зоосада. Возгорание удалось локализовать на площади 60 кв. м. В ликвидации пожара участвовали 14 специалистов и три единицы специальной техники. Причины инцидента устанавливаются дознавателями МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде собака провела больше семи дней в трубе на высоте примерно 15 метров, не имея доступа к еде и воде.