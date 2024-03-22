В результате теракта в Crocus City Hall пострадали дети

Дети получили травмы в результате теракта в Crocus City Hall. Об этом в своих социальных сетях сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Страшная трагедия. Пострадали дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших», - написала она.

На месте происшествия работает свыше семидесяти бригад скорой медпомощи и службы медицины катастроф.

МЧС России открыло горячую линию для оказания психологической помощи и информационной поддержки в связи со случившимся. Ее номер: 8 (800) 775-17-17.

В Минкультуры РФ сообщили, что по всей стране в ближайшие дни были отменены массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП. По его словам, в результате теракта погибли сорок человек.